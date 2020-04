Já são 8 mortes, Boletim Sesacre desta segunda-feira, 20, sobre o coronavírus

Subiu de seis para oito o número oficial de mortos pelo coronavírus no Acre. Na noite deste domingo, 19, um idoso de 85 anos faleceu, por volta das 19h50, vítima da doença, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco. A segunda morte é de uma aposentada de 69 anos que faleceu no sábado, 18, e cujos exames foram divulgados somente na noite deste domingo, 19.

Os casos confirmados da doença subiram de 163 para 176, nesta segunda-feira, 20, incluindo os dois novos óbitos já confirmados.

A informação é da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), com base em relatório do Centro de Infectologia Charles Mérieux, de Rio Branco, enviado nesta segunda-feira à Sesacre.

Os 11 novos casos de pacientes positivos são todos de Rio Branco: um jovem estudante de 17 anos, uma vendedora e um faturista, ambos de 27 anos, duas profissionais de saúde de 30 anos e de 32 anos, um servidor público de 39 anos, um açougueiro de 44 anos, uma auxiliar de nutrição também de 44 anos, uma aposentada de 45 anos, um profissional de saúde de 56 anos, uma dona de casa de 60 anos e uma aposentada de 68 anos.

No Acre, até o momento, foram notificados 1.552 casos, dos quais 1.125 foram descartados, enquanto que 251 seguem em análise.

O número de mortes pela doença é de 8 casos, aguardando resultado dos exames de óbito de mais duas pessoas, o de um marceneiro de 32 anos e o de um aposentado de 67 anos, que também faleceu na noite deste domingo, no Pronto-Socorro de Rio Branco. Outras 61 pessoas tiveram alta.

Confira o boletim na íntegra:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_31_20.04.2020 (1)

Rio Branco, AC, 20 de abril de 2020.

Secretaria de Estado de Saúde do Acre – Sesacre