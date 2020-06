Jovem é amarrado e morto a tiros na frente da irmã em apartamento na Capital

A irmã teria implorado pela vida do jovem, mesmo assim, os bandidos efetuaram 4 disparos. O jovem Ítalo Oliveira de Brito, de 18 anos, foi morto a tiros, na tarde desta sexta-feira (26), na Travessa Pedro Altino, no bairro Vitória, região do São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, quatro homens em um carro chegaram no local e dois invadiram o apartamento da vítima. Os criminosos renderam e amarraram Ítalo e sua irmã, que também estava no local, e em seguida pegaram dinheiro e o celular da vítima.

Minutos depois, os bandidos apontaram armas de fogo contra Ítalo. A irmã da vítima teria implorado pela vida do jovem, mesmo assim, os bandidos efetuaram 4 disparos contra o rapaz, que foi atingido no joelho, pescoço, peito e no rosto. Após a ação, os criminosos voltaram correndo para o veículo e fugiram.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam constatar que Ítalo já estava sem vida. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria um acerto de contas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).