Jovem e baleado no bairro Bahia Nova

José Carlos silva de Souza de 20 anos foi atingido com um tiro na coxa no final da trade desta quinta-feira. Segundo informações de familiares do jovem, ele estava saindo de uma casa localizada na rua Blumenau no bairro Bahia nova quando dois homens em uma moto pararam na frente da residência de onde José estava saindo e efetuaram vários disparos, Jose Carlos foi atingido com um tiro, ele foi atendido pela equipe do SAMU e levado ao pronto socorro de Rio Branco e não corre risco de morte.

Reportagem/ Simone Oliveira