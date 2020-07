Jovem e executada com oito tiros no Belo Jardim

O crime aconteceu na noite de sexta-feira no bairro belo jardim 1, região do segundo distrito de Rio Branco. A adolescente Poliana de Oliveira Ribeiro de 17 anos foi executada com 8 tiros.

As informações repassadas por moradores e que Poliana estava sentada na passarela que liga o bairro belo jardim ao recanto dos buritis quando homens armados se aproximaram dela efetuaram o primeiro disparo.

A adolescente ainda correu, baleada ela caiu em um córrego, os criminosos sem piedade efetuaram de curta distância mais 8 tiros contra a jovem que não resistiu e morreu antes de ser socorrida pela equipe do SAMU. Os criminosos fugiram, a polícia vai investigar o crime que pode estar relacionado com a guerra entre facções.

Reportagem/ Simone Oliveira