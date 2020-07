Jovem é raptado de casa e executado às margens do Rio Acre

O jovem Lucas da Silva Araújo de 19 anos, foi assassinado na manhã desta quarta-feira, 22. O crime tipo de execução aconteceu no barranco do Rio Acre, no Bairro Cidade Nova. De acordo com informações, Lucas que morava na Cidade Nova, foi raptado e levado para o local. Onde foi executado a tiros e a golpes de faca. O fato ocorreu por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira, 22.



Foto: Reprodução

Desde de a última segunda-feira, 20, a região do Segundo Distrito da Cidade estar em guerra pela disputa de espaço entre as facções do Comando Vermelho e do Bonde dos 13.

Entre segunda e terça-feira, a Polícia Militar apreendeu 12 armas de fogo no segundo Distrito de Rio Branco.