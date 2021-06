Justiça do Acre realizará dez leilões no mês de julho

De acordo com o cronograma, está prevista a realização de dez leilões judiciais no mês de julho e cinco deles já estão com os bens disponíveis para lances eletrônicos. Deste modo, o dia 1º é a última oportunidade para arrematar os itens reofertados pela Vara de Execução Fiscal de Rio Branco: um terreno no Distrito Industrial, outro no Loteamento Jaguar, uma edificação no Bosque, um caminhão e dois carros.

O maior leilão do mês é da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul e será realizado no dia seguinte. Há 15 imóveis, urbanos e rurais. Confira os detalhes como localização, metragem e condições no site da leiloeira: acesse!

Os próximos eventos públicos ocorrem nos dias 4 e 5, também na modalidade eletrônica. A Vara Cível de Plácido de Castro apresentou para venda um galpão e a Vara Única de Feijó um terreno no bairro Cidade Nova.

A Vara Cível de Brasileia encerra no dia 7 a venda de duas máquinas de montar pneus, uma de balanceamento e duas de alinhamento e, por fim, no dia 26, o leilão da Vara Única de Acrelândia disponibiliza as instalações de um hotel e um terreno.