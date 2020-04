Laboratórios particulares cobram até R$ 450 por testes de coronavírus no Acre

Valores podem ser pagos no cartão de crédito e resultados podem sair em até 10 dias. Exame de sorologia é coletado na casa do paciente por equipes do laboratório.

Laboratórios particulares do Acre também entraram na luta para detectar casos do novo coronavírus no estado. Os exames custam entre R$ 380 a R$ 450, podem ser parcelados em até duas vezes sem juros no cartão de crédito, e a previsão de entrega do resultado é de até 10 dias. Os testes começaram a ser feitos nos laboratórios particulares no dia 17 deste mês.

O G1 fez um levantamento dos laboratórios que estão atendendo a demanda no estado acreano. A reportagem entrou em contato com seis laboratórios da capital acreana, Rio Branco, e foi informada que três deles fazem testes de sorologia para identificar casos da doença.

Dois três citados, o G1 conseguiu contato com o Labclin Saúde e o Laboratório Medlab. Os dois passaram a coletar os exames no dia 17 deste mês e ainda não receberam os resultados.

É que o material é coletado no Acre e enviado para laboratórios de apoio na capital paulista. Os dois laboratórios informaram também que há uma semana falta reagentes. Com isso, os resultados podem demorar um pouco mais para serem disponibilizados aos pacientes.

“Estamos fazendo, mas enviamos para São Paulo[SP] para nosso laboratório de apoio, não é feito no estado. Nenhum laboratório do Acre que está fazendo coleta e faz o exame aqui. Damos de oito até 10 dias. Suspendemos as coletas por conta dos reagentes que acabaram. Não estamos nem cadastrando mais ninguém para fazer”, explicou Luciano Júnior, proprietário do Labclin Saúde.

Coleta do material em casa

Ainda segundo o empresário do Labclin Saúde, o paciente pode solicitar que o laboratório mande uma equipe para fazer a coleta na casa do paciente. O laboratório faz uma lista de espera para que os pacientes sejam submetidos ao exame.

O laboratório cobra o valor de R$ 380 e parcela em duas vezes no cartão sem juros. Júnior diz que já foram feitos cerca de 10 testes no laboratório.

“Vai chegar um novo lote de reagentes no dia 5 de maio, aí vamos voltar a fazer as coletas. Não tem ninguém na lista de espera, ontem [segunda, 27] liberaram para fazer cinco cadastros, só conseguiu coletar três deles e a fila de espera zerou”, frisou.

Já o laboratório Medlab informou que já coletou cerca de 20 testes para testagem e também enviou a uma unidade de apoio em São Paulo (SP). A direção ainda aguarda os resultados dos exames.

O preço cobrado é de R$ 450 parcelado em até duas vezes no cartão sem juros. Em caso de mais de uma pessoa com suspeita da doença que vá fazer o teste, o laboratório disse que o preço reduz para R$ 400.

O Acre tem 317 casos de Covid-19 confirmados até esta terça-feira (28), segundo a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). O número de mortes chegou a 16 no estado acreano.

G1