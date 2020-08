Latam retoma voos para o Acre, sem rota para Cruzeiro do Sul, a partir de sábado

A Latam Linhas Aéreas retoma os voos para o Acre a partir deste sábado, 15. Há especulações que a Azul também retornará a operação para o estado, apesar de não haver trecho disponível para a venda no site.

Enquanto isso, Cruzeiro do Sul continua sem voos comerciais. A Gol suspendeu no mês de março o trecho que passada pelo município. E mesmo sob pena de multa diária de R$ 300 mil, a empresa não voltou a operar.

O acesso até Cruzeiro continua sendo exclusivo pela BR-364 por meio de ônibus, lotação ou veículo próprio. Voos só em caso de emergência na área de saúde.

O Conselho Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul não tem expectativas que a empresa volta a operar no município. O Conselho lamenta que muitas empresas de turismo devem fechar as portas, incluindo agências e até hotéis.