Latrocínio de Freteiro: Dcore prende três suspeitos do crime

FOI UM DIA DE INTENSO TRABALHO NA SEDE DA DELEGACIA DE COMBATE A ROUBOS E EXTORSÕES. A TODO INSTANTE VIATURAS CHEGAVAM NA SEDE DA DCORE.





APÓS LOCALIZAR O CORPO DO FRETEIRO FRANCISCO ALVES MAIA DE 56 ANOS, NUMA ÁREA DE MATA, NA REGIÃO DA PRAIA DO AMAPÁ, NA MANHÃ DESTA SEXTA-FEIRA, 28. OS INVESTIGADORES CONSEGUIRAM PRENDER MAIS DOIS ENVOLVIDOS NO CRIME. NO INÍCIO DA MANHÃ, OS POLICIAIS JÁ TINHAM PRENDIDO O PRIMEIRO SUSPEITO. POR CONTA DO ANDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO NOMES NÃO FORAM REVELADOS.

UM MOTORISTA DE APLICATIVO FOI DETIDO NA REGIÃO DO TAQUARI. A INVESTIGAÇÃO APONTA QUE ELE FOI O RESPONSÁVEL POR LEVAR O CAMINHÃO ROUBADA ATÉ A REGIÃO DE FRONTEIRA. A PRISÃO DO SUSPEITO OCORREU NA MANHÃ DESTA SEXTA-FEIRA, 28.

NO PERÍODO DA TARDE, ESTE JOVEM DAS INICIAIS C.S.S.DE 18 ANOS, O TERCEIRO ACUSADO, TAMBÉM FOI CONDUZIDO À SEDE DA DCORE. ELE TERIA, SEGUNDO INFORMAÇÕES, ENVOLVIMENTO DIRETO NO LATROCÍNIO, O ROUBO SEGUIDO DE MORTE. NOVAS PRISÕES NÃO ESTÃO DESCARTADAS. AS INVESTIGAÇÕES.