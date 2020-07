Líder de facção acreana é preso em São Paulo durante ação das forças policiais e Ministério da Justiça

A cooperação na troca de informações e união das forças policiais no território nacional tem permitido que os mais diversos criminosos sejam alcançados pela Justiça brasileira.

Na manhã desta sexta-feira, 24, uma operação foi desencadeada pela Polícia Civil do Estado do Acre, com apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo e do Ministério da Justiça, com o objetivo de desarticular célula de organização criminosa acreana que atuava na capital paulistana.

Ao todo foram cumpridos quatro (4) mandados de busca e apreensão em imóveis situados na zona sul de São Paulo. Bem como dois mandados de prisão em desfavor de uma mesma pessoa, o qual é apontado como líder da organização criminosa acreana, com atuação em outros estados da federação.

Com o investigado foi apreendido uma célula de identidade falsa, a qual era utilizada para evitar a prisão em caso de abordagem por policiais daquele estado, vez que possuía mandado em aberto por integrar organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

As pessoas investigadas exerciam funções essenciais à existência da organização, cuidando da logística das ações criminosas, bem como da parte financeira da organização criminosa.

A ação foi coordenada pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil acreana, em conjunto com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e Delegacia de Combate ao Narcotráfico (DENARC), com apoio imprescindível da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério da Justiça, através do programa V.I.G.I.A (HÓRUS) da Secretaria de Operações Integradas (SEOPI).

“A Policia Civil agradece o apoio destas instituições que foi fundamental para execução dos mandados de busca e prisão de uma importante liderança, cuja atuação gerava grandes prejuízos a sociedade acreana.”, comentou o Diretor de Inteligência da Polícia Civil do Acre.

