Liderança do CV foge da sede DIC

Foto: Reprodução

Uma fuga foi registrada na madrugada deste domingo, 4, da sede da Divisão de Investigações Criminais. Dois presos considerados perigosos conseguiram escapar da delegacia. Um deles e Lídio Paiva, considerado uma das principais lideranças do Comando Vermelho. Lidio tinha sido preso na manha de sábado, 3, durante uma operação da Polícia Civil.

Com ele os policiais encontraram R$ 4 mil. O segundo fugitivo e Rodrigo Duarte, acusado pelo assassinato da jovem Rosiane Martins. Segundo as informações os presos arrancaram o vaso sanitário, cavam um túnel até a parte externa.