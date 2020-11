Madrugada violenta: Dois são assassinados em Sena Madureira

A madrugada deste sábado, 14, no município de Sena Madureira, 144 km de Rio Branco, foi marcada pela violência. Numa única ação, três criminosas mataram duas pessoas. O duplo homicídio ocorreu na Rua Boulevard Augusto Monteiro, no Bairro Cafazel. De acordo com informações Maycon Barbosa de Souza de 38 anos e o adolescente Vitor Manoel da Silva de 17 anos, conversam quando foram surpreendidos pelos bandidos. O trio teria falado algumas palavras e atirado contra as vítimas. Maycon Barbosa foi atingido na cabeça e morreu no local. Já o adolescente, baleado três vezes, chegou a ser socorrido, mas morreu enquanto era transferido do Hospital João Câncio Fernandes para o Pronto Socorro de Rio Branco. As mortes podem estar relacionadas a guerra de facções criminosas. A polícia civil já investiga o caso.

