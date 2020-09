Mãe procura filha de 10 anos levada pelo pai

A mãe de uma criança de 10 anos de idade procurou a reportagem da TV5, para denunciar o ex-marido que levou a filha do casal e não deu notícias. O fato aconteceu mês passado, Sonayra Loiola recebeu um áudio do ex-marido afirmando que não vai devolver a filha.

Sonayra Loiola está denunciado o ex-marido, Antônio José de ter levado a filha V. R. de apenas 10 anos de idade sem o seu consentimento, prometendo trazer a criança de volta, mas até hoje não apareceu. V. R. foi levada da casa da avó onde morava com mãe, no dia 20 de agosto.

De acordo com Sonayra, ela e Antônio se separam há anos, quando V.R. tinha apenas 2 anos. Ela afirmou ainda, que o pai nunca procurou a filha e só agora, cometeu esse crime. Sonayra mostrou esse documento que vive sob medida protetiva, por causa de ameaças feitas pelo ex-marido Antônio José. Ainda segundo Sonayra, já tentou por várias vezes encontrar a filha, mas não sabe do paradeiro do ex-marido.

Nesse áudio enviado por Antônio José, e gravado por Sonayra Loiola ele diz que não vai devolver a criança. Dona Sônia Loiola da Silva, avó materna de V.R. está sofrendo muito, a menina foi criada por ela desde que nasceu.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento