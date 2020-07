Magistrados do Acre entregam mais de 1 tonelada de alimentos arrecadados

A Associação do Magistrados do Acre (Asmac) entregou na tarde de sexta-feira (17) mais de 1 tonelada de alimentos, em forma de cestas básicas, para a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH). Os itens serão distribuídos para a população mais carente que vem sofrendo com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Segundo o presidente da Asmac, Danniel Bomfim, a ação social busca amenizar o sofrimento causado pela crise de saúde pública. A diretora da entidade, Thaís Borges, também participou da entrega.

“A magistratura é ciente da necessidade de união em um momento como este, em que estamos vivendo. É uma consciência que sempre existiu, buscando desenvolver ações para oferecer mais oportunidades para as pessoas que precisam”, explicou Daniel Bomfim.