Maior faixa de fronteiras no Brasil estão concentradas no AC e no AM, diz IBGE

“Dois terços de toda a extensão da faixa de fronteira ficam na Região Norte, com destaque para os Estados do Amazonas e do Acre”. A aspa é do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (Ibge). A instituição divulgou, na segunda-feira (22) uma relação com 588 municípios localizados na faixa de fronteira do Brasil, e suas respectivas áreas territoriais.

No território acreano, 14 municípios têm 100% de seu território em faixa de fronteira. Isso representa mais da metade dos municípios do estado. O que tem menor faixa é Tarauacá, onde 56% do território está nessa condição.

A atualização foi feita a partir de um conjunto de operações geoespaciais, resultando em extensa faixa de fronteira do Brasil que abrange 11 unidades da federação e 588 municípios, dos quais 432 estão inteiramente dentro da faixa e 156, parcialmente.