Mais 238 casos, Boletim Sesacre desta terça-feira, 21, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 238 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus, nesta terça-feira, 21. Nas últimas 24 horas, o número de infectados por Covid-19 no Acre saltou de 17.462 para 17.700.

Até o momento, o Acre registra 41.781 notificações, das quais 23.929 foram descartadas. No entanto, 152 casos seguem em análise pelo Laboratório Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta é de 10.117, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo, enquanto 176 estão hospitalizados.

Mais 4 mortes foram registradas, sendo 2 pessoas do sexo masculino e 2 do sexo feminino, com idades entre 61 e 93 anos. Desse modo, o número de óbitos subiu de 465 para 469, nas últimas 24 horas.

Os óbitos do sexo feminino são:

Z.V.A.C., 79, moradora de Rio Branco e internada no Into no dia 15 de julho, falecendo no dia 19, em Rio Branco.

N.G.S., de 93 anos, que faleceu em casa, em Rio Branco, tendo como data do óbito o dia 7 de julho.

Os óbitos do sexo masculino são:

E.N.V.B., de 61 anos, que faleceu no seu domicílio, em Rio Branco, no dia 5 de julho.

F.V.S. de 79 anos, morador de Porto Walter e internado no Hospital do Juruá no dia 16 de julho, tendo falecido nesta segunda-feira, 20, em Cruzeiro do Sul.

Rio Branco, AC, 21 de julho de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre