Mais 4 mortes foram registradas, confira o Boletim Sesacre desta quinta-feira, 23, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, divulga mais 178 casos de contaminação por Covid-19 no estado, nesta quinta-feira, 23. Desse modo, em 24 horas, o número de infectados no Acre subiu de 17.979 para 18.157.

Até o momento, o Acre registra 42.744 notificações, das quais 24.359 foram descartadas. No entanto, 228 casos seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta é de 10.419 , ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo, enquanto 169 estão hospitalizadas.

Mais 4 mortes foram registradas, sendo 3 pessoas do sexo masculino e 1 do sexo feminino, com idades entre 57 e 86 anos, sendo 2 de Rio Branco, 1 de Senador Guiomard e 1 de Cruzeiro do Sul. Desse modo, o número de óbitos subiu de 470 para 474, em todo o estado.

Óbito do sexo feminino:

F.C.S., de 69 anos. Moradora de Senador Guiomard, ela deu entrada no dia 30 de junho na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do 2° Distrito de Rio Branco e veio a óbito na última quarta-feira, 22.

Óbitos do sexo masculino:

V.X.S., de 57 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 19 de junho do Huerb e veio a óbito no dia 21 de julho.

J.R.F.S., de 75 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 12 de julho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta quarta-feira, 22.

A.S.L., de 86 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 11 de julho no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e veio a óbito nesta quarta-feira, 22.

Rio Branco, AC, 23 de julho de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre