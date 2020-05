Mais de 100 presos podem estar com coronavírus no presídio da capital, denuncia familiar de detento

Por meio das redes sociais, um familiar de um dos detentos do presídio estadual Francisco de Oliveira Conde (FOC) denunciou que na unidade prisional mais de 100 presos podem estar infectados pelo novo coronavírus.

“Lamentável. Meu sobrinho está preso e me relatou que mais de 100 presos está com sintomas do coronavírus. Gente eles não estão sendo medicados vão morrer. Eles estão pagando pelos crimes e são seres humanos. SOCORRO!”, escreveu.

Informações dão conta que os detentos estão passando por sintomas severos e o pior, não há remédios para eles.

A assessoria do Instituto Penitenciário do Estado do Acre (IAPEN) confirmou que pelo menos 100 presos estão aguardando exames para confirmar a doença.

