Mais de 150 empresas fecharam neste período de pandemia no Acre

Com o cenário econômico caótico devido a pandemia de coronavírus, 157 empresas precisaram fechar as portas no Acre. Os dados são da Junta Comercial do Acre.

Segundo o presidente da Junta, Jurilande Aragão, o número não representa apenas uma consequência da pandemia. Ele explica que muitos empresários aproveitaram a isenção para o encerramento de empresas e iniciaram o processo.

Pelo menos 600 mil micros e pequenas empresas fecharam as portas e 9 milhões de funcionários foram demitidos até abril deste ano. A essa altura, o número deve ser ainda maior. Em breve, o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas (Sebrae) deve divulgar um novo balanço.