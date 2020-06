Mais de 200 casos, confira o boletim Sesacre desta quarta-feira, 24, sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 11.810 para 12.022 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, nesta quarta-feira, 24. O aumento foi de 212 novos casos nas últimas 24 horas.

No estado, até o momento são 28.413 casos notificados, sendo que desse total, 15.915 foram descartados. Pelo menos 470 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por RT-PCR do laboratório Mérieux e do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. Outras 6.629 pessoas receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo. 184 pessoas estão hospitalizadas.

A Sesacre também registra mais cinco óbitos, saltando de 321 para 326 o número de pessoas que morreram pela Covid-19. São duas pessoas do sexo masculino e três pessoas do sexo feminino, com idades entre 50 e 83 anos. Três são de Rio Branco, uma de Xapuri e outra de Acrelândia.

Os óbitos do sexo masculino são:

E. A. C., de 50 anos, morador do município de Acrelândia, deu entrada no dia 19 de junho no Hospital Santa Juliana e faleceu no dia seguinte.

F. F. L, de 72 anos, morador de Xapuri, deu entrada no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) no dia 8 de junho e faleceu no dia 11.

Os óbitos do sexo feminino são:

M. S. X. P., de 60 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 19 de maio no Into-AC e foi a óbito no dia 22 de junho.

M. T. F., de 66 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) no dia 26 de maio e faleceu no dia 23 de junho.

F. M. O., de 83 anos, moradora de Rio Branco, deu entrada no Huerb no dia 13 de junho e faleceu nesta terça-feira, 23.

A Sesacre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, esclarece que houve a retirada de um óbito do município de Rio Branco, registrado na terça-feira, 23, sendo acrescido nesta quarta-feira, 24, ao município de residência da vítima, que é Capixaba.

Confira o boletim na íntegra:

Rio Branco, AC, 24 de junho de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre