Mais de 300 casos, confira o boletim da Sesacre desta terça-feira sobre o coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, registra 371 novos casos de contaminação por novo coronavírus no estado, nesta terça-feira, 4. Assim, o número de infectados pela Covid-19 saltou de 20.339 para 20.710, nas últimas 24 horas.

Até o momento, o estado registra 49.611 notificações, das quais 28.333 foram descartadas. Outras 568 amostras seguem em análise pelo Laboratório Charles Mérieux e pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. O número de pessoas que obtiveram alta da doença é de 14.540, enquanto 136 pessoas seguem hospitalizadas.

Mais 6 mortes foram registradas, de 5 pessoas do sexo masculino, e uma do feminino com idades de 61 e 91 anos, respectivamente, sendo 1 de Rio Branco, 2 Feijó, 1 de Tarauacá, 1 de Sena Madureira e 1 de Brasileia . Desse modo, o total de óbitos subiu de 539 para 545, em todo o estado.

Óbito do sexo feminino:

M.G.L.T., de 69 anos. Moradora de Brasileia, deu entrada no dia 24 de julho do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e veio a óbito nesta segunda-feira, 3 de agosto.

Óbitos do sexo masculino:

R.D.N., de 87 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 2 de julho no Instituto de Ortopedia e Traumatologia (Into-AC) e veio a óbito nesta segunda-feira, 3 de agosto.

E.G.P., de 71 anos. Morador de Feijó deu entrada no dia 18 de julho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta segunda-feira, 3 de agosto.

J.B.G.A.K., de 91 anos. Morador de Feijó deu entrada no dia 22 de julho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito nesta segunda-feira, 3 de agosto.

R.L.P.S., de 84 anos. Morador de Tarauacá deu entrada no dia 12 de julho no Hospital Regional do Juruá e veio a óbito no dia 2 de agosto.

F.L.S., de 61 anos. Morador de Sena Madureira, deu entrada no dia 31 de julho no Into-Ac e veio a óbito no dia 2 de agosto.

Sobre os casos de Covid-19 no Acre, acesse:

BOLETIM_COVID-19_ACRE_04_08_2020 ATUAL

Sobre a ocupação de leitos no estado, acesse:

Boletim Assistência 04-08-2020

Rio Branco, AC, 4 de agosto de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre