Mais de 600 servidores do Hospital do Juruá serão testados para Covid-19

Mais de 600 servidores do Hospital do Juruá, entre médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários de apoio, dentre outras, serão testados para Covid-19. Todos os profissionais atuam com o público, direto ou indiretamente.

De acordo com o diretor da unidade Marcos Lima, a ação é fundamental para identificar os servidores que já tiveram ou não contato com o vírus.

“Isso é muito importante, conseguimos recurso para fazer exame sorológico, com testagem Igg e Igm, inclusive quantitativa, de todos os nossos servidores e colaboradores, de toda equipe de médicos, enfermeiros, técnicos, funcionários de apoio, pouco mais de 600, todos serão testados, buscando principalmente identificar aqueles que já desenvolveram o contato com o vírus ”, destacou o médico.