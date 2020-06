Mais oito mortos, boletim da Sesacre desta segunda-feira, mostra crescimento de casos do coronaviris

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que subiu de 13.058 para 13.146 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, nesta segunda-feira, 29. O aumento foi de 88 novos casos nas últimas 24 horas.

Até o momento são 30.960 casos notificados no estado, sendo que, desse total, 17.367 foram descartados. 447 seguem aguardando resultado de exame laboratorial por RT-PCR do laboratório Mérieux e do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre, o Lacen-AC. Outras 7.295 pessoas receberam alta médica, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo.

Quanto aos óbitos, o boletim desta segunda-feira, 29, informa mais 8 casos, passando de 353 para 361 o número oficial de mortos pela doença. São 4 pessoas do sexo masculino e 4 do sexo feminino, com idades entre 53 e 99 anos. Sendo que 6 são de Rio Branco, uma de Cruzeiro do Sul e uma indígena de Santa Rosa do Purus.

Os óbitos do sexo masculino são:

P.R.A.O., de 62 anos. Morador de Rio Branco, veio a óbito no dia 9 de junho, em sua residência.

L.G.S., de 73 anos. Morador de Rio Branco, deu entrada no dia 20 de maio, no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), e faleceu no último sábado, 27.

R.D.K., de 85 anos. Morador de Santa Rosa do Purus, faleceu no dia 14 de junho, na aldeia em que morava. A unidade notificadora do óbito foi o Distrito de Sanitário Especial Indígena (DSEI), do Alto Rio Purus.

R.C.R., de 99 anos. Morador de Cruzeiro do Sul, deu entrada no dia 21 de junho, no Hospital Regional do Juruá e faleceu na sexta-feira, 26.

Os óbitos do sexo feminino são:

M.I.T.U., de 53 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 22 de junho, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no último domingo, 28.

H.R.M., de 63 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 26 de junho, no Into-AC, e faleceu no último domingo, 28.

J.B.F., de 69 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 6 de junho, no Huerb, e faleceu na terça-feira, 9.

S.L.P., de 83 anos. Moradora de Rio Branco, deu entrada no dia 30 de maio, no Huerb, e faleceu na segunda-feira, 15.

Confira o boletim na íntegra:

Rio Branco, AC, 29 de junho de 2020

Secretaria de Estado de Saúde do Acre