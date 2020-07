Mais um motorista de aplicativo e sequestrado e passa cerca de 13 horas dentro do bagageiro do próprio carro

O motorista de aplicativo que não foi identificado para garantir sua segurança passou mais de 13 horas no bagageiro do próprio carro depois que foi sequestrado por três bandidos na madrugada desta segunda-feira.

Após sequestrar a vítima os bandidos percorreram vários locais, o veículo que estava com tanque cheio de gasolina, foi abandono com tanque na reserva e com o motorista no bagageiro.

Os criminosos seguiram pela a estrada na transacreana e no km 17 entraram no ramal do riozinho onde no km sete abandoaram o carro e o motorista e de lar fugiram tomando rumo ignorado.

O motorista foi encontrado pelos policias do 3 batalhão, com ajuda do rastreador instalado no carro, a polícia conseguiu chegar até o local com ajuda do pai da vítima que falou com o filho por telefone antes dos bandidos ter o deixado ramal. O carro foi recupero e o motorista não sofreu nenhum tipo de violência física

Reportagem/ Simone Oliveira