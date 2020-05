Mais um preso da unidade do Quinari testa positivo para a Covid-19

Foto: Reprodução

João vieira, preso que cumpre pena na unidade do Quinarí testou positivo na última sexta-feira, 0 para o novo Coronavírus. Ele é o segundo detento da unidade a ser diagnosticado com a doença. Antes, José Raimundo, 51 anos, havia dado entrada na UPA do segundo distrito com sintomas da Covid–19 e foi a óbito, tão logo confirmou o resultado do exame.

Em todo o estado são cinco casos confirmados entre a população carcerária, sendo três no presídio de Rio Branco e dois em Senador Guiomard com um óbito. O Diretor Presidente do IAPEN, Arlenilson Cunha, afirmou que quatro dias antes desse último reeducando testar positivo para a Covid–19, a direção da unidade do quinari já havia colocado o mesmo em quarentena assim como os demais que dividiam a cela com ele.

Os presídios são ambientes propícios para a proliferação de doenças respiratórias. Diante desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Instituto Penitenciário, antecipou a campanha de vacinação contra a gripe H1N1. Foram vacinados 1.200 presos só no presídio Francisco D’Oliveira Conde, mas a ação se estende a todo estado.

No Sistema Peniteniário foram registrados até agora 133 casos suspeitos, desse total 58 confirmados, sendo 55 policiais penais, 3 administrativos, 61 foram descartados, 14 estão em análise e 25 estão curados.

Durante o mutirão de vacinação, os profissionais da unidade básica de saúde aproveitaram para aferir a temperatura dos detentos e aqueles que estavam com a respiração ofegante ficaram em observação.

Reportagem: Ronaldo Guerra / Alexandre Martins