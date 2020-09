Mais uma loja da unifarma é reinaugurada na Antônio Rrocha Viana

Drogaria unifarma reinaugura segunda loja na Antônio da rocha Viana, a loja vai trabalhar com mais de 5 mil itens sempre com foco nos preços, qualidade no atendimento com todos os cuidados sanitários.

Atuando há 33 anos no mercado de medicamentos o empresário, Olivaldo maia, reinaugurou a segunda loja da unifarma fruto de um projeto arrojado, inovador, dentro de um contexto que atenda às necessidades dos consumidores. Para isso três coisas são fundamentais: preço, qualidade no atendimento e diversificação nos produtos.

A loja vai trabalhar com mais de 5 mil itens, essa variedade ocorre por conta das parcerias com os laboratórios que atuam na praça do estado, representante de um laboratório do rio grande do Sul, Evilário Rebouças, ressalta que esse é um segmento que está em expansão, apesar da retração da economia.

A loja está localizada na avenida Antônio da rocha Viana no conjunto Vilage, logo após a Funasa, sentido centro bairro, o ponto é estratégico com amplo estacionamento, foi essa comodidade que fez a dona de casa, Cássia Marçal, optar em comprar no estabelecimento para ela que mora no Vilage foi uma mão na roda.

A reinauguração da loja foi prestigiada por representantes de laboratórios, as vendas de alimentos e de alguns medicamentos cresceram acima da média nesse período de pandemia, o Joel Alves lembra que o momento é apropriado para a abertura desse tipo de empreendimento.

Na loja, estão sendo ofertados serviços como aferição de pressão, glicemia e aplicação de injeção, a empresa vai gerar 12 empregos diretos.

Reportagem/ Ronaldo Guerra