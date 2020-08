Major Rocha participa de solenidade de posse dos novos membros do conselheiro estadual dos direitos da criança e do adolescente

Governador em exercício major Rocha participa da solenidade de posse dos novos membros do conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente, o evento aconteceu no auditório da EMATER Acre

Foram empossados 20 membros titulares e respectivos suplentes para o biênio 2020 / 2022, sendo dez representantes de órgãos governamentais e dez de entidades não governamentais entre as atribuições, o conselho estadual dos direitos da criança e do adolescente está a de formular a política de promoção, proteção e defesa desse segmento. Também é função do conselho estabelecer critérios para a utilização dos recursos, elaborar programas e ações de atendimento integral.

O conselho possui dezenas de atribuições, uma delas, é fiscalizar se o executivo está aplicando a verba corretamente nas obras sociais e assistenciais direcionadas a criança e ao adolescente, na ausência de uma ferramenta jurídica que desse suporte as demandas juvenis, o executivo criou a essa entidade bem antes do ECA.

A secretária estadual de assistência social, Ana Paula Lima, lembra que o conselho é uma entidade de controle de suma importância na execução das ações coletivas.

O governador em exercício major Rocha fez questão de prestigiar a posse dos conselheiros, um processo que considera extremamente democrático formado por diversas correntes, inclusive política.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.