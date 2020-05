Maternidade do Juruá já realizou três partos de pacientes com Covid-19 em Cruzeiro do Sul

O Hospital da Mulher e da Criança do Juruá, situado na cidade de Cruzeiro do Sul, já realizou três partos em pacientes infectadas pelo novo coronavírus. A última cirurgia ocorreu nessa quinta-feira, numa gestante de 19 anos. A jovem se dirigiu ao hospital quando sentiu os sintomas da doença, já com 40 semanas de gravidez. O parto foi um sucesso e o recém-nascido, que veio ao mundo com quase 4 kg, já recebeu alta com a mãe.

Os profissionais de saúde da unidade fizeram avaliações nas pacientes para assegurar o parto. Nesta última, o parto teve de ser cesariana, pois a criança estava com batimentos cardíacos acelerados e sinais de sofrimento fetal.

“Tudo foi feito com bastante cuidado, todos equipados, objetos higienizados antes, durante e após a cirurgia. Foi uma mistura de medo com preocupação e a sensação de que, em meio a tantas mortes, está também nas nossas mãos o poder de trazer vida e esperança”, relatou o médico Billy Rodrigues.

A criança nasceu saudável, uma vez que oi retirada envolta na placenta, sem se contaminar. Mãe e filho receberam alta nessa sexta-feira, 29, sob orientação de constante cuidado com a higiene, bem como a permanecer com o uso de máscara cirúrgica, manter as roupas limpas e higienizar as mãos antes e sempre que tiver contato com a criança.

O hospital tem uma ala específica com leitos para atendimento de gestantes com Covid-19. Assim como todas as outras unidades de saúde, passou por um processo de adaptação e maiores cuidados em meio à pandemia do coronavírus.