Maternidade do Juruá simula atendimento à paciente com Covid-19

Médicos, enfermeiros, técnicos e recepcionistas e outros servidores do Hospital da Mulher e da Criança de Cruzeiro do Sul, realizaram nesta quinta-feira, 23, uma simulação de atendimento à paciente com suspeita e confirmação de Covid-19.

Utilizaram Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) adequados para evitar contaminação e colocaram em prática os protocolos oficiais de atendimento.

O objetivo segundo o diretor, Rafael Gomes, é proporcionar maior segurança aos funcionários. “Essa simulação é importante porque precisamos atender da melhor forma o paciente e garantir a segurança dos servidores”.

A enfermeira Isabel Milagros ressalta que por meio da simulação é possível experimentar e pôr em prática os protocolos da Organização Mundial de Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. “Dessa forma podemos evitar e corrigir possíveis falhas e nos preparar para a realidade”.

Em Cruzeiro do Sul até agora há 5 casos confirmados de coronavírus.