Médico Thor revela drama com a Covid e deve ter alta em 3 dias do hospital em SP

O médico infectologista Thor Dantas publicou uma mensagem aos acreanos relatando sua dramática situação com a Covid-19. Dantas adquiriu a forma grave e chegou a ter 60% dos pulmões comprometidos.

“Como todos já sabem, fui acometido pela forma grave da COVID. Após 14 dias de sintomas muito intensos e tentativas diversas de tratamento (incluindo plasma e corticosteróides), a doença continuou avançando, chegando a aproximadamente 60% dos pulmões acometidos”, disse Thor.

O médico passou a apresentar dificuldade respiratória e queda da oxigenação do sangue. Ele disse que os exames mostravam também a presença da chamada “tempestade de citocinas”, que caracteriza as formas graves de COVID, com grandes alterações das provas de inflamação e coagulação sanguíneas.