Médicos pedem ao governo a contratação de profissionais de saúde em cadastro de reserva

Fonte/ac24horas

Está marcada para esta segunda-feira, 27, uma videoconferência entre o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) e representantes do governo do Acre, especialmente o comitê que atua diante da pandemia do coronavírus, para tratar da situação dos médicos na saúde.

O sindicato promete propor a contratação dos médicos aprovados em cadastro reserva nos concursos de 2013 e 2014 e que ajuizaram processo. Segundo os médicos, a pauta já foi apresentada ao governo, que acenou de forma positiva para dialogar. O Sindmed foi orientado a formalizar a fundamentação jurídica da entidade sobre a necessidade do chamamento, além da carência de profissionais em um período de pandemia.

“O nosso Sindmed-AC ajuizou processos a pedido dos filiados que ficaram no cadastro de reserva. São 25 médicos que solicitaram apoio de nossa entidade e que estão sendo amparados. Para agilizar essa contratação, propusemos uma resolução política em um momento em que temos uma crise”, explicou Murilo Batista, presidente do sindicato.