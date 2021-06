Mega-Sena 2382: aposta online ganha prêmio de R$ 7 milhões

As loterias Caixa sorteou as dezenas da Mega-Sena concurso 2382 neste sábado, dia 19 de junho, e nenhuma aposta conseguiu acertar o resultado (06-09-19-38-53-55). O evento ocorreu no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

De acordo com o detalhamento divulgado, tiveram ganhadores nas demais faixas de acerto. Na quina, 52 apostas conseguiram R$ 41,8 mil cada e na quadra 4 mil bilhetes foram premiados com R$ 768.

Probabilidade

Para ganhar o prêmio principal com uma aposta simples de seis dezenas, a probabilidade de acertar o resultado da Mega-Sena 2382 era de uma em mais de 50 milhões. Já nas faixas de cinco e quatro números a chance aumentava para, respectivamente, 154,5 mil e 2,3 mil.