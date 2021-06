Meio Ambiente: ações voltadas para o ser humano unem conservação e desenvolvimento econômico

Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado neste sábado, 5 de junho, o governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), reuniu as principais ações e investimentos do setor que beneficiam milhares de famílias em todo o Acre.

Um exemplo das ações voltadas para melhoria da qualidade de vida nas comunidades foi a primeira edição do Programa Ação Humanitária Itinerante, realizada nos dias 28 e 29 de maio no Parque Estadual Chandless, que levou atendimento médico e odontológico, exames laboratoriais, distribuição de medicamentos, vacinação contra a Covid-19, entre outros serviços sociais. Os moradores do Chandless foram contemplados, ainda, com a instalação de 16 placas solares, assegurando energia limpa e renovável sem prejuízo ao meio ambiente. A próxima ação humanitária irá beneficiar as famílias que residem na Floresta Estadual do Antimary.

Um exemplo das ações voltadas para melhoria da qualidade de vida nas comunidades foi a primeira edição do projeto Ação Humanitária Itinerante, realizada nos dias 28 e 29 de maio no Parque Estadual Chandless. Foto Pedro Devani/Secom.

Ao falar dos investimento no setor, o secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, destacou que mais de oitos programas em execução beneficiam diretamente pequenos produtores, extrativistas, ribeirinhos e indígenas. “Nosso principal desafio é aliar a conservação das florestas com o desenvolvimento econômico, agregando valor aos produtos e serviços florestais sem esquecer a melhoria de vida, através da geração de trabalho e renda àqueles que vivem nas comunidades mais longínquas”.

A reportagem da Agência de Notícias listou os principais projetos em andamento, confira:

Agricultura familiar

Por meio do Programa de Incremento Produtivo Comunitário (IPC) aproximadamente 300 pequenos produtores são beneficiados com incentivos à produção por meio da oferta de assistência técnica e capacitações voltadas para o fortalecimento da produção. Garante ainda o incremento produtivo com a aquisição de equipamentos como tratores, câmaras frigoríficas, barco, tendas, entre outros.

Atualmente, o programa alcança produtores de sete comunidades: Associação dos produtores do Polo Agroflorestal da Estrada da Borracha (Aspaeb), em Xapuri; Cooperativa de Produção e Comercialização de Produtos Agroextrativistas da Vila Campinas, de Plácido de Castro (Cooperaçai); Cooperativa de Senador Guiomard (Coopeam); Associação de Produtores e Produtoras Rurais Três Fronteiras-Mulheres Campesinas (Bujari); Comunidade Triunfo em Marechal Thaumaturgo, Associação de Moradores e Produtores Rurais do PDS, Porto Carlos Fronteira em Brasileia e o Grupo Horta Nativa, em Capixaba.

Aproximadamente 300 pequenos produtores são beneficiados com assistência técnica e capacitações. Foto: cedida

Investimentos para melhores resultados

Outras 346 famílias recebem ações de monitoramento e avaliação voltadas para o desenvolvimento de seus empreendimentos, são elas: Agroindústria de Derivados da Mandioca – Cooperativa Sonho Meu, P.A Caquetá – Porto Acre (66 produtores); Agroindústria de Derivados de Mandioca do P. A Vista Alegre, Catuaba e Liberdade (28 produtores); Casa de Embalagem de Bananas do Porto Luiz I (Apruracan) (44 famílias produtoras) e Agroindústria de Beneficiamento de Palmito do Acre (Cooperacre) com 208 famílias beneficiadas. Os projetos contam a contrapartida financeira do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre (PDSA II/BID).

Formação indígena

Para estimular ações de proteção ambiental, boas práticas produtivas e a valorização cultural em 27 Terras Indígenas do Acre, o governo do Acre mantém o pagamento de 145 bolsas para Agentes Agroflorestais Indígenas (AAFIs), em 11 municípios: Assis Brasil, Sena Madureira, Santa Rosa, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima.

O recurso é concedido a 145 indígenas, pelo período de 15 meses, para que possam apoiar ações voltadas à segurança alimentar e merenda regionalizada em suas terras. O recurso aproximado de R$ 1,6 milhão é um incentivo financeiro do Programa REM Acre Fase II, por meio do Banco KfW. Além disso, deve ser liberado aproximadamente R$ 360 mil para formação e capacitação de mais 30 AAFIs, que será realizada pela Comissão Pró-índio (CPI).

Cultura indígena

Outra importante conquista é o apoio às manifestações culturais indígenas. A meta é realizar cinco Festivais Culturais nas terras indígenas situadas em Feijó e Tarauacá, proporcionando intercâmbios culturais entre os diferentes povos e estimulando o etnoturismo. As programações serão retomadas assim que a pandemia estiver sob controle.

Os festivais culturais indígenas serão retomadas assim que a pandemia estiver sob controle. Foto: Sérgio Vale/Arquivo Secom

Medida emergencial

Em janeiro desde ano foi concluída a entrega de 3.450 cestas básicas como medida emergencial para reduzir os impactos da Covid-19 em terras indígenas. Os recursos, de aproximadamente R$ 700 mil, foram doados pelo Programa REM.

Governador Gladson Cameli participa da entrega de cestas básicas em terras indígenas. Foto: Arquivo Secom

Gestão ambiental

Além dessas iniciativas, o projeto “Fortalecendo o Manejo, Coleta e Comercialização de Sementes Florestais Nativas” da Cooperativa Agroextrativista Ashaninka do rio Amônia (Ayôpare) destinará R$ 231 mil para elaboração de cinco Planos de Gestão Territorial e Ambiental (PGTI) e atualização de outros 29, que contemplará 34 terras indígenas do Acre. Os recursos são do Proser/Bird. O governo do Estado, por meio da Sema prevê investimentos de mais de R$ 10 milhões para apoiar ações indígenas em todo o Acre em 2021.

Fonte: Secom