Melhorar Qualidade do Transporte Coletivo Será Missão da Nova Superintendente da RBTRANS.

A nova superintendente da RBTRANS, Sawana Carvalho, está focada nesse início de trabalho, só no transporte coletivo de Rio Branco. Os problemas são incontáveis, mas a missão será melhorar a qualidade do serviço prestado ao usuário.

Pelo menos 25 mil pessoas passam, por dia, pelo terminal urbano de Rio Branco. O movimento começa cedo. A partir das 5h, o local é aberto para os usuários e só encerra às 23h30. São 35 linhas urbanas e rurais para atender todos os bairros da capital. Se já existia problema, esses triplicaram, com a pandemia do novo coronavirus.

Com a suspensão das aulas das redes públicas e privadas e dos serviços não essenciais em Rio Branco, o transporte coletivo municipal passou a operar com apenas 40% da frota. A medida é parte do conjunto de estratégias para evitar a proliferação da covid-19. Aliado a tudo isso, o usuário do transporte coletivo, se sente prejudicado, todos os dias são registradas dezenas de reclamações por vários motivos. Sawana Carvalho, disse que objetivo é fazer um trabalho para a população de Rio Branco, olhando com zelo a questão dos transportes públicos, com o intuito de ofertar o respeito que o usuário precisa.

Reportagem/ Demóstenes Nascimento.