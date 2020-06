Ruas de Rio Branco continuam com baixa movimentação

Foto: Rodilson Bardales

Um dia depois que o Governador do Estado do Acre, Gladson Cameli lançou o programa ‘Cidade sem Covid-19’, que visa a abertura do comercio de forma gradual, as ruas do centro da cidade ainda estão assim, com baixo movimento. Os avisos são estes, “atendimento somente por delivery’. Mesmo assim a situação continua difícil, já que os atendimentos via delivery não atingem nem 10% das vendas feitas de forma presencial

Foto: Rodilson Bardales

Em uma enquete realizada no Instagram do grupo ‘Ecoacre Comunicações, das 46 pessoas que votaram, 30 delas, acham melhor que o comércio siga fechado

Segundo o presidente da Federação do Comércio, Leandro Domingos, o grande temor dos empreendedores é o tempo que ainda terão de esperar para abrir suas lojas. Os números do Coronavírus continuam subindo, segundo informações divulgadas pelo Governador Gladson Cameli, o Acre ainda está em estado de emergência com a Covid-19, por isso, Leandro destaca que muitos empresários estão declarando falência.

Reportagem: Luan Rodrigo / Rodilson Bardales