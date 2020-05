Mesmo com aumento nos casos de Covid-19, maioria da população é a favor da reabertura do comércio em Cruzeiro do Sul

Em reunião, na última terça-feira (28), o governo do estado e a classe empresarial discutiram e defenderam, por videoconferência, a reabertura gradativa do comércio com a adoção de cuidados específicos, como a utilização de máscaras de proteção e higienização periódica.

A reportagem do Juruá em Tempo conversou com algumas pessoas sobre o assunto. Assim como os que participaram da reunião com o governador, os entrevistados foram unanimes em defender a reabertura do comércio.

O autônomo Francisco de Jesus concorda com a reabertura do comércio. Segundo ele, não é o comércio que tem contribuído para as aglomerações.

“O comércio não pode parar o trabalho. Claro que tem que ter os cuidados, mas essa questão de aglomeração de pessoas não são só comerciantes que estão causando. Os bancos e lotéricas estão formando filas enormes”.

O comerciante Elenilton Oliveira fala sobre seu ponto de vista. “Aqui é interior, não temos aglomerações em lojas. Eu sou a favor da reabertura do comércio, claro que com todos os cuidados e precauções”.