Mesmo com o período de pandemia HOSMAC realiza cerca de 4 mil atendimentos por mês

Por conta da pandemia direção do HOSMAC reduziu o número de atendimentos relacionados a primeira consulta, mas manteve os demais serviços, já que dois médicos foram afastados por fazerem parte do grupo de risco. São cerca de 4 mil atendimentos mensais.

O HOSMAC tem realizado uma média de 4 mil atendimentos mensais, ofertando serviços nas áreas de psicologia, psiquiatria, enfermagem, ambulatorial e emergência, é a única unidade de referência do estado para saúde mental, mesmo com a pandemia, os pacientes já assistidos pela unidade vão continuar recebendo atendimento firma o diretor do hospital Halisson Lima.

Há um mês, o HOSMAC retomou os atendimentos de primeira consulta, graças a uma reorganização do acolhimento e também ao reforço dado pela secretaria estadual de saúde em relação ao quadro de profissionais, atualmente 16 médicos trabalham em regime de escala no HOSMAC, dois estão afastados por fazerem parte do grupo de risco, o coronavirus tem aumentado a procura por psiquiatras e psicólogos.

Dentro do quantitativo de atendimentos foram realizados no mês de agosto 2.486 consultas psiquiátricas, 1.806 atendimentos de enfermagem e 76 na área de psicologia o gerente conta que está prevista ainda para este mês uma pequena reforma no hospital, com pintura, troca de grades e janelas.

Reportagem/ Ronaldo Guerra