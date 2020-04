Micro e pequenas empresas acreanas pedem apoio do SEBRAE por juros menores

Reportagem/ Demóstenes Nascimento

A Caixa Econômica Federal está disponibilizando linha de credito especial, a micro e pequenas empresas que tiveram seus faturamentos afetados pela pandemia do coronavírus, mas, o SEBRAE busca em outras instituições financeiras, juros mais baixos.

O foco do acordo entre a Caixa Econômica Federal e o Sebrae é apoiar esses negócios, para que eles possam enfrentar os impactos da crise causada pela pandemia do coronavírus no Brasil. No Acre, a crise financeira já atingiu mais de 29 mil micros e pequenas empresas em todos os setores. De acordo com informações do diretor técnico do Sebrae-Acre, Lauro Santos, os juros cobrados pela Caixa são altos, e é isso, que preocupa os empresários.

O Sebrae quer firmar acordo com outras instituições financeiras, com juros mais baixos, para facilitar o acesso dos microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas a financiamento de capital de giro.

Desde o começo da crise, 60% dos donos de pequenos negócios tiveram o pedido de crédito negado nos bancos. A principal barreira são as garantias solicitadas pelas instituições financeiras para concessão do empréstimo. O Fampe funciona como um salvo-conduto.