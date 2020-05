Ministério da agricultura optou pela suspensão da campanha de vacinação contra a febre aftosa que ocorre no mês de maio

Os estados que fazem parte do bloco i sendo eles: acre, Rondônia, municípios do Sul do Amazonas e Matogrosso. Após auditoria em março, o mapa adiou para agosto o relatório final com o objetivo de decidir se o pleito de reconhecimento de febre aftosa sem vacinação será encaminhado para a organização mundial de saúde animal (OIE), abrangendo o bloco em sua totalidade ou em parte. O superintendente regional do mapa, Fernando Bortoloso, diz que a suspensão da vacina foi tomada em cima de estudos sorológicos.

Ainda que a declaração de maio não seja obrigatória, a declaração do rebanho segue sendo não opcional, todos os produtores deverão declarar seus rebanhos de 1º de maio a 15 de junho, nos escritórios do IDAF na capital e interior. O governo vem orientando os produtores a realizarem as declarações por meio do site do IDAF por conta da pandemia do coronavirus, o produtor também deve declarar outras espécies como ovino, caprino e suíno.

Vale lembra que nesse processo o produtor tem papel fundamental com a possibilidade da retirada de vacina, porém, a campanha de vacinação contra a brucelose continua obrigatória.

Reportagem/ Ronaldo Guerra