Ministério do Meio Ambiente divulga TJAC como finalista do 8° Prêmio Práticas de Sustentabilidade

Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) está entre os 15 finalistas do 8° Prêmio de Melhores Práticas de Sustentabilidade, do Ministério do Meio Ambiente (MMA). As ações de preservação e sustentabilidade desenvolvidas no Bosque da Justiça, uma Área de Preservação Ambiental (APA) de mais de 71 mil metros quadrados, é que garantiram a Justiça acreana essa indicação.

O TJAC é um dos três classificados que concorrem na categoria “Uso Sustentável dos Recursos Naturais”. Além disso, o prêmio, que reconhece as ações da gestão pública na área ambiental, tem outras quatro categorias, que são: Combate ao Lixo no mar; Destaque na Rede A3P; Gestão de Resíduos; e Inovação e gestão Pública. Cada uma das cinco categorias têm três finalistas.

O resultado final com a classificação do primeiro, segundo e terceiro lugar será divulgado em cerimônia de premiação. Contudo, a solenidade ainda não tem data para acontecer devido a pandemia da COVID-19.

Estar entre as 15 instituições finalistas do prêmio já é um grande reconhecimento para o trabalho desenvolvido pela gestão administrativa do Judiciário acreano, por meio do Núcleo Socioambiental Permanente (Nusap), que é coordenado pela desembargadora Waldirene Cordeiro. O TJAC, mesmo sendo uma instituição de serviços judiciários, está classificado entre organizações de todo o país que tem tradição na área de pesquisa e incentivo as práticas de sustentabilidade.

Bosque da Justiça

Cercado pelo terreno do Tribunal de Justiça, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Ministério Público Federal e, próximo, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e da Justiça Federal o Bosque da Justiça é gerenciado pelo Nusap, com apoio e parceria de outras organizações, como o 4ª Batalhão de Infantaria e Selva (4ª BIS).

A área é um espaço de preservação da biodiversidade e também está sendo preparada para permitir a realização de trilhas e passeios pela população. O ambiente proporciona um mergulho na natureza, após atravessar os portões de entrada os barulhos dos carros e ônibus passando, buzinas, os ruídos da cidade desaparecem e dão lugar aos sons da natureza, o coaxar dos sapos, o zumbido das cigarras, o vento batendo nas folhas, o canto dos pássaros, vão compondo a música tocada dentro do Bosque da Justiça.

Lista dos finalistas

Uso Sustentável dos Recursos Naturais

Tribunal de Justiça do Estado do Acre – Bosque da Justiça

Embrapa Suínos e Aves – BiogásFORT®: Inovação energética para agregação de valor de resíduos por meio da mobilidade com biometano

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus Gaspar – Protagonismo jovem: a pesquisa como ferramenta para uma formação cidadã

Combate ao Lixo no Mar

Companhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém – Coleta e Reaproveitamento de Óleo Residual

Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá – Mar Sem Lixo: agindo nas fontes de resíduos sólidos do Campus Paranaguá

Secretaria Municipal de Turismo de Itajaí/SC – Plano de Sustentabilidade da Marejada 2019 – Maior festa do Pescado do Brasil

Destaque da Rede A3P

Autoridade Municipal de Limpeza Urbana (AMLURB) – Varre Vila

Prefeitura Municipal de Coronel Fabriciano/MG – Programa Ecobarreira

Prefeitura Municipal de Palmitinho/RS – Gestão Municipal Sustentável dos Dejetos da Suinocultura

Gestão de Resíduos

Instituto Butantan – Valorização de Tyvek® oriundos de plantas industriais do Instituto Butantan

Prefeitura Municipal de Cubatão/SP – Projeto Minhoca Amiga – Compostagem

Universidade Estadual do Maranhão – Aproveitamento de resíduos sólidos orgânicos do Restaurante Universitário – RU/UEMA em compostagem na Fazenda Escola de São Luís – FESL

Inovação na Gestão Pública

Banco Central do Brasil – Operação de Edifício Sustentável Certificado LEED® Silver

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF – Sala de Apoio à Amamentação

Fonte: TJ Acre