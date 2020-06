Ministro da Saúde vem ao Acre e Estado receberá 30 respiradores para combater Covid

Neste fim de semana, o Ministério da Saúde estará enviando mais 30 respiradores ao Acre, cumprindo a promessa feita pelo ministro interino da pasta, general Eduardo Pazuello.

A boa notícia foi dada pelo senador Márcio Bittar por meio de suas redes sociais nesta quinta-feira, 4. O senador garantiu que o ministro estará em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul no próximo dia 15 de junho, Dia do Tratado de Petrópolis.

“Tivemos mais um encontro com o ministro da saúde, num encontro em que estavam presentes o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre e líder do presidente Jair Bolsonaro no Congresso, senador Eduardo Gomes, em que ele confirmou a promessa que nos fez na audiência junto com o governador Gladson Cameli e o secretário Alysson Bestene, garantindo o envio de mais 30 respiradores”, declarou.