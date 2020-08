Missas presenciais continuam suspensas na igreja católica

Igreja católica vai esperar mais 15 dias para avaliar se retorna ou não com as missas presenciais, o conselho presbiteral achou melhor continuar com as atividades virtuais até que o comitê acre sem covid volte a se reunir.

Na semana passada o comitê acre sem covid se reuniu e avaliou que o estado estava habilitado para mudar de fase saiu de laranja para amarelo, a medida permitiu que as igrejas voltassem a abrir respeitando as condições dos decretos governamentais.

O conselho presbiteral da igreja católica promoveu um encontro e decidiu que as paróquias vão continuar sem missas presenciais, no entanto, os fiéis vão poder comparecer para orações individuais, visitação ao santíssimo sacramento, confissões e orientação espiritual dentro dos cuidados impostos pela vigilância sanitária.

Mas, tudo deve ser previamente agendado nas secretarias das paróquias. O alto clero da igreja vai esperar a próxima reunião do comitê da saúde para analisar que rumo tomar, as autoridades religiosas entendem que os fiéis estão ansiosos para voltar a frequentar as missas, mas ressaltam que o momento é de cautela.

No próximo sábado a diocese de rio branco completa 100 anos, mas, por conta da pandemia a programação foi adiada para 2021, porém, haverá uma missa celebrada pelo bispo dom Joaquim Pertinez e carreatas no entorno das paróquias de cada comunidade.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.