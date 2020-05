“Monstro da Estação Experimental” é procurado pela polícia por estuprar filha de 5 anos

Manoel de Matos Ramalho, de 39 anos, pode ser considerado atualmente como o homem mais procurado de toda Rio Branco. Morador do bairro Estação Experimental, ele é acusado de estuprar a própria filha de apenas 5 anos de idade. O caso foi registrado por meio de um boletim de ocorrência no último dia 8 de maio na Delegacia de Flagrantes (Defla).

De acordo com familiares, a criança foi passar o final de semana com o pai, que é separado de sua mãe, uma jovem de 22 anos. Ao buscar a filha na casa do pai, que é praticamente vizinho, a mãe conta que a criança ficou com o celular do mesmo, já que tem o hábito de usar o aparelho.

A mãe disse em depoimento que a criança passou todo o dia no celular. Acontece que uma irmã mais velha, de 16 anos, ao pegar o celular das mãos da irmã passou a olhar as fotos na galeria de imagens. Ao verificar a lixeira do aparelho, o mundo da família desabou. Foram encontrados vídeos onde o pai esfrega seu órgão sexual na genitália da própria filha de apenas 5 de idade. O espanto maior é que as imagens são claras e é possível ver de forma nítida o rosto do pai praticando o ato monstruoso.

No mesmo instante, a mãe foi até a Delegacia de Flagrantes onde registrou B.O contra Manoel e, por morar próximo ao acusado e temer algum tipo de represália, solicitou uma medida protetiva e é claro a suspensão do direito à visita por parte do pai. O ac24horas teve acesso a um dos vídeos que choca e é possível comprovar a prática do abuso.