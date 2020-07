Morador de rua e esfaqueado em via pública

A equipe 01 de suporte avançado do SAMU foi acionada no início da tarde desta quarta-feira por moradores da região do parque são Francisco localizado na avenida de Antônio da rocha Viana bairro Raimundo melo.

Segundo os moradores Tiago Fontes de lima de 32 anos chegou correndo e gritando por ajudar, ele foi atingido com um golpe de faca nas proximidades do peito.

A equipe medica, estabilizou a vítima no local e o levou para o pronto socorro de Rio Branco sem risco de morte.

Ainda não se sabe o motivo e quem esfaqueou a vítima, A comunidade disse que Tiago e morador de rua e sempre está transitando pelo parque.

Reportagem/ Simone Oliveira