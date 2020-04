Moradores da rua 1º de maio, no bairro 6 de agosto, no 2º distrito, acordaram assustados com enormes fendas

A rua 1º de maio, no bairro 6 de agosto, na região do 2º distrito, foi no passado a principal via de acesso da comunidade; no entanto, os constantes desmoronamentos, fez sumir parte da rua que a cada cheia do rio acre vem sendo corroída pela erosão. Um processo que se arrasta desde o final da década de 70 que já destruiu dezenas de casas, no final de semana as famílias acordaram e se depararam com esse cenário, fendas enormes que se abriram no solo com o risco de deixar parte dos moradores isolada.

No trecho que desmoronou moram quatro cadeirantes, assistidos pelo SAUD, uma modalidade de transporte ofertada pelo SINDCOL gratuitamente as pessoas com dificuldade de locomoção. O motorista do caminhão d’água precisou de muita pericia transpor o obstáculo, o medo das pessoas é que a erosão da rua impossibilite a entrada de viaturas policiais, SAMU e coleta de lixo.

Nos últimos anos, a prefeitura tem recuperado a rua após esses desastres naturais, os moradores acreditam que esse desmoronamento está relacionado ao do calçadão Raimundo Escócio, que fica na outra margem do rio, na área central da cidade. No local específico da 1º de maio, já funcionou uma serraria, talvez a base foi feita pelo pó de serra seja um dos fatores que tenha ajudado a amenizar o drama das pessoas. A comunidade quer na realidade uma solução para o problema.