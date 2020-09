Moradores do bairro Helio Melo, reivindicam melhorias do poder público

Moradores do bairro hélio Melo, estão reivindicando da prefeitura o cumprimento do cronograma de obras elaborado para a comunidade, eles ameaçam fechar a br:364 na segunda feira ou acampar em frente à prefeitura.

O bairro Hélio Melo, está localizado atrás do distrito industrial e retirada bem a realidade de quem mora nas comunidades periféricas.

Não tem água encanada, esgoto, as luminárias estão queimadas e as ruas estão intrafegáveis desde o primeiro mandato do ex-prefeito Marcus Alexandre que a associação de moradores vem reivindicando e negociando uma pauta extensa com o município vislumbrando a chegada de melhorias, que foram prometidas, mas nunca foram cumpridas.

A situação de precariedade das ruas tem afetado toda comunidade, inclusive com o desabastecimento dos produtos que compõem a cesta básica, dono de uma mercearia o João Rogério afirma que perdeu as contas de quantas vezes os caminhões de entrega voltaram por falta de acesso.

Como surgiu de invasão, o bairro não foi planejado e tem uma topografia desordenada, as ruas são estreitas o que de certa forma facilita os investimentos do município o Levi Felix, presidente da associação de moradores, lembra que enviou mais de uma dezena de documentos pedindo a recuperação do hélio melo, mas pouco ou quase nada foi feito.

O secretário da SEINFRA, Edson Rigaud, disse que a prefeitura já recuperou a rua sapolândia, mas, reconhece que existe muito a ser feito a prefeitura está se organizando e se planejando para alcançar a maior quantidade de ruas possíveis ele até chegou a pedir desculpas pelo o atraso no cronograma.

Reportagem/ Ronaldo Guerra.