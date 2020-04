“Moro foi um grande ministro para o Acre”, diz Gladson Cameli

O governador Gladson Cameli disse ao Notícias da Hora que Sérgio Moro enquanto esteve ministro da Justiça e Segurança pública sempre deu uma atenção especial ao Acre. Cameli lamentou a saída, mas lembrou que cada pessoa toma a decisão que quiser. Ele acredita que o presidente Jair Bolsonaro saberá dar continuidade e apoio ao trabalho do Ministério da Justiça e Segurança.

“O diálogo é sempre importante. Eu sinto pelo saída do Moro. Ele foi um grande ministro para o Acre. Nos ajudou muito. Agora, eu não vou entrar no mérito das razões”, disse Cameli.

Em novembro do ano passado, a convite do governador, Moro esteve no Acre onde foi homenageado e entregou veículos para a Segurança Pública do Estado.

Além de viaturas policiais, Moro viabilizou a doação de duas aeronaves para o Acre, um helicóptero e um avião bimotor para o trabalho de segurança na fronteira.

Luciano Tavares – Blog da Hora.