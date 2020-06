Morre mais 1 enfermeiro vítima da Covid no PS; Eudes é o 3º profissional a falecer em 72h

Faleceu na noite desta terça-feira (9) o enfermeiro do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), Eudes Pinheiro, vítima do novo coronavírus. Ele estava internado em uma UTI no Pronto Socorro da capital.

Eudes é mais um dos inúmeros profissionais da saúde que foram contaminados pelo novo coronavírus enquanto trabalhavam na linha de frente do combante à Covid-19 no Acre.

Eudes é mais um profissional da saúde que morreu vítima da doença. Ontem, um auxiliar de enfermagem, Claudio Araújo, faleceu da doença. Nesta terça-feira, a técnica de enfermagem, Mirian de Assis também não resistiu e morreu vítima da Covid.