O prefeito de Rodrigues Alves, Sebastião Correia (MDB), morreu nesta segunda-feira, 27, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, vítima de infarto.

Segundo informações da assessoria, Correia tinha problemas de saúde. Na manhã de hoje, ele havia participado da inauguração de uma unidade de saúde na Vila Pucallpa, como parte da comemoração dos 28 anos de emancipação política de Rodrigues Alves.