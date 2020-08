Morre vítima de Covid tio dos ex-governadores Jorge e Tião Viana

Morreu no sábado (1) Virgilio Viana, 68 anos, tio dos ex-governadores do Acre Tião e Jorge Viana, devido complicações da Covid-19.

Em suas redes sociais, Jorge lamentou a partida do tio. “Hoje nossa família ficou mais triste, perdemos o querido Virgílio Viana, meu tio, irmão do meu saudoso pai. Meu pai o adorava, era querido pelos amigos, irmãos e todos da família”, disse.

Jorge, que também contraiu a doença, lamentou que a covid-19 esteja destruindo tantas famílias no Acre. “Essa doença segue levando sofrimento para as pessoas, tirando vidas e enlutando famílias. Só no nosso Acre já foram mais de 500 vidas perdidas”, destacou.